بشتيوان صادق: ينبغي التحقيق مع الأطراف التي منعت إجراء الانتخابات في الماضي

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق، إنه ينبغي التحقيق مع الأطراف التي منعت إجراء الانتخابات في العامين الماضيين.

جاء ذلك خلال كلمةٍ له، أكد فيها أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "هو المؤسس وحامل راية الديمقراطية في إقليم كوردستان وصاحب القضية الكوردستانية".

وأضاف أن الحزب الديمقراطي كان دائماً الأول وسيبقى الأول لأنه يؤمن بشعب إقليم كردستان، والشعب يؤمن به، مضيفاً أن الديمقراطي يؤمن بالانتخابات والديمقراطية في الجبال والمدن.

وتابع بالقول: من الضروري التحقيق مع الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لأنه منع إجراء الانتخابات في العامين الماضيين.

وأردف: الاتحاد الوطني ومن خلال المحكمة الاتحادية، حاول خلق مخطط لتغيير نتائج الانتخابات في إقليم كوردستان بطريقة غير دستورية، والديمقراطي الكوردستاني وأي قوة ديمقراطية أخرى غير مستعدة لقبول هذه القرارات غير الدستورية على شعب إقليم كوردستان

وأشار إلى أن في الانتخابات النيابية العراقية 2020-2021 التي أشرفت عليها مفوضية الانتخابات العراقية وبحسب المنظمات الدولية كانت أنزه انتخابات في تاريخ البلاد، استطاع الحزب الديمقراطي حينذاك أن يحصل على 33 مقعداً من دون مقاعد الكوتا، وجميع الأحزاب الكوردية الأخرى مجتمعة حصلت على 30 مقعداً.

وختم حديثه قائلاً: إن التاريخ أظهر كيف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قادر على الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية والديمقراطية لشعب إقليم كوردستان.