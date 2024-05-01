ديندار زيباري: في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة تم شمول 138 ألف عامل ضمن نظام الضمان الاجتماعي

أربيل (كوردستان 24)- في اليوم العالمي للعمال، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان الدكتور ديندار زيباري، أن التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بتحسين أوضاع العمال في كافة المجالات.

وقال ديندار زيباري في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن مشروع قانون العمل الخاص بإقليم كوردستان قد اجتاز جميع المراحل القانونية، وتم إرساله من البرلمان إلى رئاسة إقليم كوردستان للموافقة عليه. كما تم إرسال مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم بعد ذلك إرساله إلى البرلمان ليتم تمريره.

وشدد على أن خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان أولت اهتماماً كبيراً بأوضاع العمال وحماية حقوقهم، وتم تنفيذ العديد من التوصيات الدولية في هذا الصدد. ووفقاً لأحدث تقرير مقارن حول خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، فقد تم تنفيذ التوصيات الدولية في مجال حقوق العمال والضمان الاجتماعي، والتي تشكل جزءاً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بنسبة (42.9%) في عام 2022، و(14.3%) في عام 2023. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي ضمن عملية تنفيذ الخطة بنسبة تفوق الـ (57%).

وأوضح أن في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، تم تشكيل 18 لجنة عاملة، وشهدت زيادة في عدد المشاريع المشمولة ضمن نظام الضمان الاجتماعي من 165 ألف مشروع إلى 38,500 مشروع، بينما ارتفع عدد العمال المشمولين ضمن نظام الضمان الاجتماعي من 17 ألفاً إلى 138 ألف عامل. وخلال ثلاث سنوات ارتفع الدخل السنوي لصندوق التقاعد والتأمينات من (74) مليار دينار إلى (194) مليار دينار، ما يعني ارتفاع عدد العاملين المتقاعدين من (160) إلى (4189) عاملاً. خلال ثلاث سنوات، ارتفع الدخل السنوي لصندوق التقاعد والتأمينات من (74) مليار دينار إلى (194) مليار دينار، مما يعني زيادته بعدة مرات، كما ارتفع عدد العاملين المتقاعدين من (160) إلى (4189) عاملاً. من جهة أخرى، لتعزيز الدفاع عن حقوق العمال ومعالجة مشاكلهم، تم حلّ (777) مشكلة للعمال عبر نقابة العمال.

فيما يتعلق بمراقبة أوضاع العمال، أضاف منسق التوصيات الدولية أن لجان تفتيش الضمان الاجتماعي، التي تتألف من مفتش وممثل لغرفة التجارة ونقابة العمال، تقوم بزيارة المشاريع للمتابعة، حيث قامت هذه اللجان في الماضي بـ (22,651) زيارة. وارتفع عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى (13,892) عاملاً، من أصل (27,350) مشروعاً، وفي نهاية شهر فبراير 2024، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التوجيه رقم (11) لسنة 2023، الذي يتعلق بالصحة والسلامة المهنية للعمال، والمتضمن (12) مادة.

بخصوص تنظيم دورات التدريب المهني، قال زيباري إن الشباب استفادوا من هذه الدورات التي أُقيمت في مختلف مناطق كوردستان، حيث بلغ عددها (164) دورة في عام 2023، واستفاد منها (2234) شخصاً. وفي المجمل، تم تنظيم (441) دورة تدريب مهني خلال السنوات الثلاث الماضية، واستفاد منها (6237) شخصاً.

في سياق الجهود المبذولة لمكافحة البطالة، أشار إلى أن هيئة الاستثمار قد منحت منذ عام 2019 حتى 2022 ما مجموعه (405) رخصة استثمارية، ومنها (399) للمستثمرين المحليين، و (3) للمستثمرين الأجانب، و (3) رخص استثمار مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، وفّرت هيئة العمل أكثر من (75) ألف فرصة عمل. فقط في عام 2023، تم منح (145) رخصة استثمارية لـ (145) مشروعاً في مختلف القطاعات، كما وفّرت هيئة العمل (8500) فرصة عمل، ووضعت حكومة إقليم كوردستان شرطاً بأن يكون (75) بالمئة من العاملين في المشاريع الاستثمارية من المواطنين.

بالنسبة لتوفير فرص العمل في القطاعات الأخرى خلال فترة التشكيلة الحكومية التاسعة، أوضح زيباري أنه في قطاع التعليم، تم توفير فرص عمل لـ (16,349) معلماً وموظفاً عاطلاً عن العمل. وفي القطاع الزراعي، حصل (4,212) معملاً صناعياً على منحة الترخيص.. ووفرت (13,199) فرصة عمل، ووصل عدد الموظفين والعاملين في المعامل التابعة للوزارة إلى (44203) عاملاً. كما وفرت وزارة التجارة والصناعة (49,757) فرصة عمل في عام 2023، نتيجة زيادة عدد المعامل.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي