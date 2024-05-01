سیاسة

فارس عيسى: رئيس الوزراء مسرور بارزاني عازم على معالجة كافة القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد

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ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى
ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى
کوردستان ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى معالجة مشاكل أربيل - بغداد رئيس الوزراء مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الأربعاء 1 أيار 2024، أن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عازم على معالجة كافة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وفي تصريح لـ كوردستان24، قال فارس عيسى، "إننا باستمرار على تواصل مع بغداد، لحل المسائل المالية والأمنية بالشكل المناسب".

وأوضح ممثل حكومة إقليم كوردستان، أنه على الرغم من أن بعض المشاكل بين أربيل وبغداد لا تزال عالقة، إلا أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مُصمّم على معالجة كافة المشاكل العالقة في إطار الدستور.

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني يظهر استجابة إيجابية، ويرغب في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد"، مؤكداً "أننا على تواصل لتنفيذ اتفاقية سنجار".

وتتمحور المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد حول عدة قضايا، منها رواتب موظفي إقليم كوردستان، واستئناف تصدير نفط الإقليم، إلى جانب تنفيذ اتفاقية سنجار، وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وفقاً للمادة 140.

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