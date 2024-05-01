إخلاص الدليمي لـ كوردستان24: سيتم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان في مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت إخلاص الدليمي في تصريح لـ كوردستان24، إنه بحسب الاتفاق المبرم بين رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس الوزراء الاتحادي، سيتم صرف الأموال.

وأضافت: كما هو معتاد، قام إقليم كوردستان بإرسال قوائم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين. في الشهر الماضي، أبلغوا أن القوائم الخاصة بالعسكريين لم تُرسل، ولذا قامت الحكومة هذا الشهر بإرسال كلتا القوائم، ومع ذلك، تظل إجراءات وزارة المالية الاتحادية صعبة ومعقدة.

وأشارت إلى وجود اتفاق مبرم بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ووفقاً لهذا الاتفاق سيتم صرف الرواتب.

وأكدت أن الإجراءات المتعلقة بتوطين الرواتب ستظل قائمة، على الرغم من وجود ملاحظات من حكومة الإقليم بشأن التوطين في المصارف الحكومية، ومن المتوقع وجود حل متفق عليه خلال اليومين المقبلين.