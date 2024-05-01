أربيل (كوردستان 24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بياناً، مساء اليوم الأربعاء 1 أيار 2024، بشأن انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

تفاجأنا بإصدار بيان من عدة كتل في مجلس النواب العراقي بشأن انتخابات برلمان كوردستان. نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نؤكد على النقاط التالية:

1- إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان أول قوة سياسية في كوردستان وعن طريق سيادة الرئيس بارزاني دعا في ربيع عام 1991 وأثناء حشدٍ جماهيري بضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية عبر إجراء الانتخابات.

2- منذ عام 1992 وحتى الانتخابات الأخيرة، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز الأول في الانتخابات، ولم يتردد أبداً في المشاركة فيها، نظرًا لاعتماده على دعم أعضائه ومؤيديه وأصدقائه والوطنيين في كوردستان.

3- يدعو الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ عامين إلى إجراء انتخابات، لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن، تعرف من هو الحزب الذي منع إجراء الانتخابات، وتعرف أي حزب سياسي قال إنه حتى لو أجريت الانتخابات فلن نسمح بوضع صناديق الاقتراع أبعد من (ديكلة) ولن نسمح بإجراء الانتخابات في السليمانية.

4- لقد دعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات دائماً، وسيبقى داعماً لها بشرط أن تكون إرادة الشعب الكوردي مصانة وبعيداً عن التخطيط المسبق، وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني هي ملاحظات أمة، فالحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤيد إجراء انتخابات شفافة بعيدة عن التدخلات.

5- يؤيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إجراء انتخابات تحمي حقوق كافة المكونات، ومن غير المعقول تمثيل المكونات التركمانية والكلدانية والآشورية في البرلمان العراقي، وتهميشهم في برلمان كوردستان.

وأخيراً، ندعو إلى إجراء انتخابات نظيفة وشفافة تشارك فيها كافة المكونات، ونحن ندعو فريق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمجتمع الدولي والمراقبين الدوليين إلى مراقبة العملية بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع، ويؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات شفافة تشارك فيها كافة الأحزاب والمكونات السياسية في كوردستان وتجنب فرض الإرادة والنتائج المسبقة.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مجلس النواب العراقي