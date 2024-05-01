كهرباء كوردستان تعلن استئناف ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، استئناف ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إن "تصدير الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء عاد مجدداً، مع ارتفاع ضغط الغاز إلى 270 مليون قدم مكعب من 520 مليون قدم مكعب المطلوبة، وهي نصف طاقة المحطات.

وأشارت إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيتم تشغيل المحطات الثلاث في أربيل والسليمانية وبازيان".

وأمس الثلاثاء 30 نيسان 2024، أعلنت شركة "دانة" غاز استئناف عملها في كورمور بعد توقفها عن الإنتاج بسبب تعرض الحقل لهجومٍ بطائرةٍ مسيّرة مفخخة.

وقالت الشركة: بناءً على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الدفاعات بشكلٍ كبير في موقع كورمور، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات في تلك السلطات، اتخذت دانة غاز وشركاؤها خطوات لاستئناف الإنتاج من حقل كورمور.

وأشارت الشركة في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن العمل "سيتم بطريقة تدريجية مع تنفيذ تدابير جديدة لتحقيق أقصى قدر من سلامة جميع الموظفين والمرافق".

وفي الـ 26 من أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، "لهجوم إرهابي" من طائرة مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافة لإلحاق أضرار بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة الاتحادية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن "الهجوم الإرهابي" على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاواط.