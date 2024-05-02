بتكلفة 489 مليون دينار.. سفلتة عدد من الشوارع في حي أربيل الجديدة

أربيل (كوردستان24)- وفق عدة قرارات وزارية، وافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، على نسبة (15٪) على إنفاق أكثر من 489 مليون دينار من إيرادات بلدية أربيل، على تنفيذ بعض مشاريع سفلتة "خمسة شوارع بطول 30 مترا" في حي أربيل الجديدة بمدينة أربيل.

الشوارع الخمسة بطول 30 متراً، تقع في مواقع مختلفة من حي أربيل الجديدة، للمرحلتين الأولى والثانية، ويستند هذا المبلغ إلى إيرادات رئاسة بلدية أربيل، ووفقا للإرشادات المالية للدخل، أمرت وزارة البلدية والسياحة الوزارة بإنفاقه.

وكان محافظ اربيل، أوميد خوشناو، أكد بداية العام الجاري، انه للعام الجديد، هناك خطط لإيصال المشاريع الى جميع أقضية وقرى محافظة أربيل دون اي تمييز كما في السنوات السابقة.

محافظ أربيل أكد تقديم الخدمات كل منطقة ضمن حدود محافظة أربيل، على الرغم من أن المشاكل المالية بين أربيل وبغداد لا تزال معلقة خاصة ما يتعلق بالموازنة الاتحادية".

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تنفيذ ألف و53 مشروعاً في أربيل خلال العام الماضي.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس المصادف 4 كانون الثاني 2024، إن "تلك المشاريع نفذت بتكلفة بلغت 202 مليار و500 مليون دينار".

وأوضح، أن " هذه المشاريع نفذت على موازنة محافظة أربيل وموازنة الوزارات وموازنة إيرادات الدوائر الخدمية والتي تشمل جميع قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق المحلية والمياه والري والحد من آثار الفياضانات والجفاف وقطاع التعليم ورفع نسبة المساحات الخضراء وقطاع الصحة ومشاريع الكهرباء والرياضة والشباب والمشاريع الزراعية".

وأضاف، "لقد أعددنا خطة التنمية الحالية واليوم عقدنا اجتماعا مع مجلس الوزراء، بناء على نسبة السكان، وتم تخصيص 130 مليار دينار لتمويل المشاريع في محافظة أربيل".

وتابع، " بالإضافة إلى الموازنة العامة للعراق، فإن إقليم كوردستان مظلوم في موازنة تنمية المحافظات، ولا توفر الحكومة العراقية الموازنة لمحافظات إقليم كوردستان، إلا أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ومن خلال رفع الإيرادات وخفض النفقات والإصلاحات، في إطار آراء وأفكار رئيس الوزراء، تمكنت من استئناف المشاريع التنموية على موازنة حكومة إقليم كوردستان".