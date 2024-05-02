إرساء حجر الأساس لمشروع مياه وادي أكويان في رواندز بتكلفة 600 مليون دينار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مشرف إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، اليوم الخميس 2 أيار 2024، بدء تنفيذ مشروع مياه وادي أكويان بتكلفة تزيد عن 500 مليون دينار إلى جانب عدة مشاريع أخرى مستقبلاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه أنه "بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وضعنا اليوم الحجر الأساس لعدة مشاريع، وفي المستقبل القريب سنحاول تنفيذ مشاريع اُخرى".

وأشار إلى أن "وادي أكويان كان له أهمية خاصة في ثورات التاريخ الكوردي، لذا من حق أهالي هذه المنطقة المطالبة بحقوقهم لتتمكن الحكومة من خدمتهم بشكل أكبر.

وأضاف، "نحاول منذ فترة تنفيذ هذا المشروع، وقدم لنا أغلب أهالي هذه المنطقة صغاراً وكباراً، ومسؤولين العديد من الطلبات، ولهذه المشاريع أهمية كبيرة للمنطقة وينبغي تنفيذها، وأحد هذه المشاريع هو مشروع مياه وادي أكويان، الذي كان من المفترض تنفيذه منذ فترة، لكن ولعدة أسباب ومشكلات فنية تأخر البدء العمل فيه، إلا أننا اليوم وضعنا الحجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع، وفي المستقبل القريب ستبدأ المراحل الأخرى لخدمة مواطني هذه المنطقة".

وختم حديثه قائلاً: "إضافةً إلى مشروع وادي أكويان، سيتم اليوم وضع الحجر الأساس لعدة مشاريع أخرى، وهي سفلتة الطرق في قرية ساران، وكرواني خوارو، وأكويان، وفقيان، وئاوی کەون، وعدة قرى أخرى، تابعة لمدينة رواندوز، واليوم سيتم وضع الحجر الأساس لهذه المشاريع بتكلفة تزيد على 2.5 مليار دولار.