مدير الدراسة الكوردية في كركوك يشيد بجهود حكومة كوردستان في رعاية العملية التعليمية

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير الدراسة الكوردية في كركوك، كامران علي، أن طلبة الدراسة الكوردية في كركوك بإمكانهم الالتحاق بجامعات العراق أوإقليم كوردستان، مؤكداً وجود 550 مدرسة و48 روضة ضمن حدود كركوك، تعود رعايتها لإقليم كوردستان.

وقال علي لـ كوردستان24، اليوم الخميس 2 أيار 2024، إنه "بعد تحرير العراق، عام 2003، وحتى الآن، يرعى الإقليم 550 مدرسة و48 روضة في كركوك، وهي موجودة في داقوق ودوز، وليلان، وبردي، ووسط كركوك".

وأضاف، أن "حكومة إقليم كوردستان، تدعم بكل الطرق، تلك المدارس، ويعود ملاك موظفي تلك المدارس لحكومة إقليم كوردستان، ويبلغ عددهم 9 آلاف مدرس وموظف، إلى جانب قرابة الـ 100 محاضر، ممن يتلقون مستحقاتهم المالية من حكومة إقليم كوردستان".

وتابع: "توفر حكومة إقليم كوردستان، الكتب والمستلزمات المدرسية، لهذه المدارس، ربما نتعرض لبعض التقصير أحياناً، إلا أن رئيس الحكومة ووزير التربية، يدعموننا بكل الطرق".

وأردف، أثرت أحداث 16 أكتوبر في كركوك، على الدراسة الكوردية أيضاً، إلا أننا ولحسن الحظ، لم نعلق العملية التعليمية ليوم واحد، وذلك بفضل وفاء المدرسين، ودعم الحكومة، ولم نلجأ يوماً للمقاطعة، وأولياء أمور الطلاب متفائلين بمستقبل جيد".