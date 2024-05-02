داخلية كوردستان تعلن فرص عمل ضمن ملاكها في ناحية كفري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عن 25 فرصة عمل ضمن ملاك دائرة البطاقة الوطنية في ناحية كفري وقرية بيباز، التابعة لإدارة كرميان المستقلة.

وجاء ذلك خلال بيانٍ نشرته وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 2 أيار 2024، مفادها، "بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ولدعم الإدارة، وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، في كل من ناحية كفري وقرية بيباز في إدارة كرميان المستقلة، وزارة الداخلية تعلن عن 25 وظيفة بصفة عقد في عدة تخصصات".

وأشار البيان إلى أنه يمكن للمتقدمين المهتمين تقديم طلباتهم حتى يوم السبت 11 مايو الحالي.

واشارت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان الى توظيف 165627 عاملاً محلياً وأجنبياً منذ عام 2018 وحتى نهاية الأشهر الاربعة الاولى من عام 2024.

وذكرت الاحصائيات، انه تم توفير 112712 فرصة عمل لعمال محليين من الذكور، و24664 فرصة عمل لعاملات محليات، فيما تم توفير 23495 فرصة عمل لعمال أجانب، و4752 فرصة عمل لعاملات أجنبيات.

ويذكر ان إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي في اقليم كوردستان، بلغت خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، 34 مليار و392 مليون و223 ألف دينار، علما ان 752 عاملاً متقاعداً حتى الان يتلقون رواتب شهرية من الصندوق المذكور.

وفيما يتعلق بإيجاد فرص عمل للعاطلين، أوجدت أقسام التوظيف في جميع المحافظات والإدارات الذاتية للاقليم، 1185 فرصة عمل في عام 2023، من بينها 253 فرصة عمل للاناث.

وفي ذات السياق، أنشأت حكومة إقليم كوردستان خطاً ساخناً بالرقم 5500 للعمال، بحيث يمكنهم في حال واجهتهم أية مشاكل في العمل، الٳتصال عبر هذا الرقم، وإرسال قضاياهم وعرض مشاكلهم على المحاكم العمالية المختصة.

وتجدر الاشارة الى انه في اقليم كوردستان تحظى حقوق العمال بالحماية وفقا لقانونين هما، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971، وقانون العمل رقم 71 لسنة 1971.

وبحسب القوانين المعمول بها، تم تحديد سن التقاعد للرجال بعمر 60 عاما وبخدمة لاتقل عن 20 عاما، اما بالنسبة للنساء، فقد حدد سن التقاعد بعمر 55 عاما، وبخدمة لاتقل عن 20 عاما ايضا.

وتوجب القوانين على أصحاب المشاريع إرسال عمالهم إلى دائرة الضمان الاجتماعي لتأمين أنفسهم. وبموجب هذا الضمان يتم إيداع 5% من راتب العامل، و12% من دخل صاحب العمل في صندوق التقاعد، ليصرف للعامل كمرتب شهري بعد احالته على التقاعد.