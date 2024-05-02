وزيرا الكهرباء الإتحادي والكوردستاني يناقشان التنسيق بين الوزارتين

أربيل (كوردستان24)- يزور وزير الكهرباء الإتحادي زياد علي فاضل، إقليم كوردستان.

وأكد وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الخميس 2 أيار 2024، أن حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية عاد الى العمل منذ يومين.

وعقد الوزيران، اليوم الخميس 2 أيار 2024، مؤتمرا صحفيا مشتركا بحثا فيه التنسيق المشترك في قطاع الطاقة الكهربائية وهجوم الطائرات المسيرة على حقل كورمور.

وقال وزير كهرباء كوردستان إن "حقل كورمور عاد إلى العمل منذ يومين، ومن أصل 520 مليون قدم مكعب من الغاز، عاد 420 مليون قدم مكعب إلى الاستهلاك و التشغيل".

بدوره قال الوزير الاتحادي: : " زرنا اليوم وزارة كهرباء إقليم كوردستان لمناقشة بعض النقاط المهمة، والنقطة الأولى التي ناقشناها هي التنسيق البناء بين الوزارتين، حيث نحاول تعزيز العلاقات لاستقرار وضع الكهرباء".

وأضاف: لقد ناقشنا عددا من المشاريع ووجهنا مديريات الوزارتين بالتعاون والتنسيق العالي في حال حدوث أي مشاكل ، حتى نتمكن معا من اتخاذ قرارات سريعة والتغلب على الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأردف: "هذا التنسيق سيزداد في المراحل المقبلة بما يخدم الوضع الكهربائي لكلا الجانبين وبما يخدم مواطنينا كافة".

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء أمس الأربعاء، استئناف ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إن "تصدير الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء عاد مجدداً، مع ارتفاع ضغط الغاز إلى 270 مليون قدم مكعب من 520 مليون قدم مكعب المطلوبة، وهي نصف طاقة المحطات.

وأشارت إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيتم تشغيل المحطات الثلاث في أربيل والسليمانية وبازيان".

وأول أمس الثلاثاء 30 نيسان 2024، أعلنت شركة "دانة" غاز استئناف عملها في كورمور بعد توقفها عن الإنتاج بسبب تعرض الحقل لهجومٍ بطائرةٍ مسيّرة مفخخة.

وقالت الشركة: بناءً على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الدفاعات بشكلٍ كبير في موقع كورمور، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات في تلك السلطات، اتخذت دانة غاز وشركاؤها خطوات لاستئناف الإنتاج من حقل كورمور.

وأشارت الشركة في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن العمل "سيتم بطريقة تدريجية مع تنفيذ تدابير جديدة لتحقيق أقصى قدر من سلامة جميع الموظفين والمرافق".

وفي الـ 26 من أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، "لهجوم إرهابي" من طائرة مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافة لإلحاق أضرار بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة الاتحادية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن "الهجوم الإرهابي" على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاواط.