سیاسة

أردوغان يستقبل أوزغور أوزيل في مقر حزب العدالة والتنمية

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رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل
رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.

يأتي اللقاء بين رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، عقب الانتخابات البلدية التي جرت في شمال كوردستان وتركيا في الـ 31 من شهر آذار (مارس) الماضي، حيث أصبح حزب الشعب الجمهوري القوة السياسية الرئيسية في تركيا، متجاوزاً حزب العدالة والتنمية بعدد الأصوات.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والملفات، بما في ذلك صياغة دستور جديد للبلاد، إلى جانب التصديق على مشاريع وخطط البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين، وتوظيف المعلمين العاطلين عن العمل.

وسيكون هذا أول لقاء بين أردوغان وأوزيل منذ انتخاب الأخير رئيساً لحزب الشعب الجمهوري، الذي حل محل كمال كليجدار أوغلو بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان، في شهر أيار من العام الماضي.

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