سیاسة

مدير الإصلاح في وزارة البيشمركة يستقبل قائد القوات الفرنسية في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
مدير الإصلاح في وزارة البيشمركة يستقبل قائد القوات الفرنسية في إقليم كوردستان
مدير الإصلاح في وزارة البيشمركة يستقبل قائد القوات الفرنسية في إقليم كوردستان
کوردستان مدير الإصلاح في وزارة البيشمركة نبز صلاح المستشارَين العسكريَين للجيش الفرنسي قيادة قوات التحالف الدولي الكولونيل ليوناردو ليوز الكولونيل كويولا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل مدير الإصلاح في وزارة البيشمركة اللواء المهندس نبز صلاح، اليوم الخميس 2 أيار 2024، المستشارَين العسكريَين للجيش الفرنسي في قيادة قوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان الكولونيل ليوناردو ليوز والكولونيل كويولا.

وخلال اللقاء، أكد مدير الإصلاح في وزارة البيشمركة على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للقوات، وعرض آخر المستجدات في عملية الإصلاح داخل الوزارة.

من جانبه، أكد الكولونيل ليوناردو على أهمية دور قوات التحالف في تنفيذ مجموعة من المشاريع الإصلاحية داخل الوزارة، ومن بينها مشروع التعليم العسكري المتقدم، والمشروع الطبي، ومشروع النوع الاجتماعي، ومشروع الاستراتيجية الإعلامية للوزارة.

وفي الختام، تم التأكيد على الدور المهم الذي يقوم به مستشارو قوات التحالف في تحسين مستوى ضباط وموظفي وزارة البيشمركة من خلال تقديم دورات في اللغتين الإنجليزية والألمانية، بالإضافة إلى دورات في التكنولوجيا والحاسوب، والتي تُقام في قسم التكنولوجيا واللغات في مديرية الإصلاح.

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