سیاسة

فؤاد حسين وألينا رومانوسكي يبحثان تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
العراق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي تعزيز العلاقات بغداد - واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وما تمثله من أهمية في تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة".

وأشاد الجانبان، بحسب البيان "بالنجاح الذي شهدته جولة الاجتماعات بين ممثلي البلدين من مختلف القطاعات التي يتضمنها اتفاق الإطار الإستراتيجي للتعاون بين بغداد وواشنطن، والتي تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء في الشهر الماضي".

كما أكدا "على أهمية متابعة مخرجات الزيارة واجتماعات اللجنة التنسيقية العليا للاتفاق (HCC)".

وأوضح البيان أن "السفيرة الأمريكية سلمت إلى الوزير فؤاد حسين رسالة تعزية خطية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تتضمن تعزيته بوفاة عقيلته".

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