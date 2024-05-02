موجة من الأمطار الغزيرة تجتاح مدن وبلدات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلو كوردستان24 في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان بوصول موجة من الأمطار الغزيرة إلى الإقليم، إذْ شملت مدن أربيل وكركوك والسليمانية ودهوك، بالإضافة إلى إدارة رابرين.

وأشار مراسلونا إلى أن ركود المياه في عدد من المناطق تسبب في عرقلة تنقل وحركة المواطنين، وفي كركوك دخلت المياه إلى أكثر من 30 منزلاً في حي شوراو.

وأفاد مراسل كوردستان24 في كركوك، ديلان بارزان، بأن أكثر من 30 منزلاً في حي شوراو تعرض للغمر بسبب هطول الأمطار الغزيرة وتشكل السيول.

وأشار إلى أن المعلمين والطلبة في مدرسة شوراو الابتدائية كانوا يداومون أثناء هطول الأمطار، وتم إنقاذهم من قبل سكان الحي.

ويعزو أهالي حي شوراو في كركوك حدوث الفيضانات إلى إهمال إدارة كركوك، وصغر حجم شبكات الصرف الصحي، والتي رغم التحذيرات المبكرة من الأرصاد الجوية، لم تقم بالاستعدادات اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات.

في غضون ذلك، قال مراسل كوردستان24 في أربيل أحمد عبد الصمد، بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت بعد ظهر اليوم الخميس، أدت إلى غمر المياه للشارع الرئيسي في حي طيراوه، إذْ قامت فرق الدفاع المدني والمؤسسات الخدمية الأخرى ببذل الجهود لفتح مجاري الصرف الصحي وتنظيف الشوارع.

من ناحيته، أكد الضابط في غرفة عمليات الدفاع المدني في أربيل كافي عبد القادر، لـ كوردستان24، أن جميع فرق الدفاع المدني تم وضعها في حالة تأهب منذ الـ 30 من نيسان 2024، استعداداً لمواجهة كافة الحالات الطارئة.