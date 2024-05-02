المحامي نجاة محمد: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً.. لكن بشرط

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحامي نجاة محمد، اليوم الخميس 2 أيار 2024، أن التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً في العراق، لكن شريطة مراعاة مجموعة من القوانين.

وقال نجاة محمد في مقابلة مع كوردستان24، إن "التظاهر حق مشروع لكل فرد ومجتمع، وسمح الدستور العراقي بحق التظاهر، شريطة الالتزام بمجموعة من القوانين، وإلا فسيتم معاقبة المتظاهرين".

وأضاف نجاة: "إذا أراد أحد التظاهر في البلدان الغربية، عليه أن يراعي ثلاث نقاط: تحديد مكان وزمان وشعارات المظاهرة. وفي حال مخالفة هذه النقاط الثلاث، فإن الحكومة مخوَّلة بإيقاف المظاهرة وإنهائها".

وأشار إلى أن "إقليم كوردستان والعراق يفتقدان لوجود منظمة محايدة مخصصة لمن يودون التظاهر أو الاحتجاج، مشدداً على أهمية وجود منظمة توضح معايير التظاهر".

وأوضح المحامي أن الدستور لم ينص صراحة على حق المتظاهرين في قطع الطرق أمام الناس، بل يجب على المتظاهرين عدم إغلاق الطرق أمام السائقين.