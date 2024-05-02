تركيا تعلن تعليق كل التبادلات التجارية مع إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس، وقف كامل للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

جاء ذلك في بيان نشر عبر حسابها على منصة إكس.

وقالت الوزارة إنها بدأت "في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات".

وأضافت أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

المصدر: وكالة الأناضول