إصابة 8 عسكريين سوريين في قصفٍ جوي بمحيط دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أصيب ثمانية عسكريين سوريين بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ليل الخميس-الجمعة موقعاً في محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه قرابة الساعة العاشرة من ليل الخميس، شنّت إسرائيل غارة جوية من اتجاه الجولان "مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "انفجارات دوّت في ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي، نتيجة قصف إسرائيلي لمركز تدريب للمخابرات العامة، كان قد استولى عليه حزب الله اللبناني منذ العام 2014، وحوّله إلى معتقل ومركز له، قرب بلدة نجها بريف دمشق".

وأكّد المرصد أنّ لديه "معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية" نتيجة هذا القصف، لكنه لم يعلن عن أي حصيلة.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري وفي مقدّمها "حزب الله" اللبناني.

وزادت وتيرة هذه الضربات الإسرائيلية منذ اندلعت الحرب بين الدولة العبرية و"حماس" في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، وفق فرانس برس.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، ولكنّها تقول إنّها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.