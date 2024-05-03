تشيلسي يُعمّق جراح توتنهام بالتغلّب عليه في "ديربي" لندن

أربيل (كوردستان 24)- تعرّضت آمال توتنهام هوتسبير للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى نكسة، عقب سقوطه أمام جاره اللندني ومضيفه تشيلسي 2-0، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي تشيلسي تريفوه تشالوباه (24) والسنغالي نيكولاس جاكسون (72).

ودخل فريق المدرب الأوسترالي أنج بوستيكوغلو الخامس إلى المباراة آملاً في تقليص الفارق مع أستون فيلا الرابع إلى أربع نقاط (مع مباراة اقل لتوتنهام).

بيد أنّ الخسارة عقدت مهمته حيث تتبقى أربع مباريات فقط قبل نهاية الموسم، مع فارق 7 نقاط لأستون فيلا (67 مقابل 60)، وفق ما نقلته فرانس برس.

وواصل توتنهام مسلسل انحداره في المراحل الأخيرة حيث تلقى هزيمته الثالثة توالياً في "بريميرليغ" بعد سقوطه أمام نيوكاسل 0-4 وأرسنال 2-3.

في المقابل، عزّز تشيلسي آماله بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية حيث بات في رصيده 51 نقطة في المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.

وهو الفوز الأول لتشيلسي بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الانتصار في سلسلة من هزيمتين أمام مانشستر سيتي 0-1 في نصف نهائي الكأس وأرسنال 0-5 وتعادل أمام أستون فيلا 2-2 في المرحلتين الماضيتين.