نبز عبد الحميد: 50 منزلاً تأثّر بموجة الأمطار في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، إن جميع فرق الطوارئ تستعد منذ عدة أيام للتعامل مع أي موقفٍ مفاجئ في ضوء التحذيرات الجوية.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن موجة الأمطار كانت لها تأثير على أربيل، خاصةً في محيط القلعة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ كانت على أهبة الاستعداد لإنقاذ الأحياء المتضررة.

وأكّد عبد الحميد أن فرق المحافظة والبلدية ومؤسسة بارزاني الخيرية "تمكّنت من فتح المجاري المائية، وبالتالي تخفيف آثار الموجة الثانية من الأمطار صباح اليوم الجمعة".

منوّهاً في الوقت ذاته، إلى أن 50 منزلاً فقط تأثّر بموجة الأمطار التي تعرضت لها محافظة أربيل خلال 24 ساعة الماضية.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني في أربيل، الجمعة، بياناً تضمّن عدداً من التعليمات والتحذيرات للمواطنين حول كيفية الوقاية من العواصف والأمطار الغزيرة والبرق والرعد.

ومن بين التعليمات التي أصدرتها المديرية: عند حدوث عاصفة أو أمطار وعواصف رعدية، خاصة أثناء العواصف الرعدية، البحث عن مأوى بأقصى سرعة.

كما حذّرت مديرية الدفاع المدني المواطنين أنه إذا سمعوا صوت الرعد المرافق للبرق، فعليهم أن يعرفوا أنهم ضمن نطاق الخطر.

تعليمات مديرية الدفاع المدني:

أولاً، أفضل الملاجئ هي المباني المقاومة للصواعق.

ثانياً، تعتبر السيارة مأوى جيد لأنها تقوم بتفريغ الكهرباء من خلال المعدن.

ثالثًا، تجنب الملاجئ المشابهة لمحطات الحافلات والجسور وغيرها من الهياكل المماثلة.

رابعاً، الحذر من العواصف الرعدية قبل وبعد البدء.

خامساً، إذا لم تجد مأوى، فاجلس أو استلقِ.

سادساً، تجنب الأماكن المفتوحة وخاصة المناطق الجبلية العالية والمباني أو الساحات الواسعة.

سابعاً، الابتعاد عن الأبراج والأماكن المرتفعة والأشجار الرطبة.