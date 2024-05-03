"الدفاع المدني" بأربيل تصدر عدة إرشادات بشأن موجة الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- مع استمرار موجة الأمطار التي يتعرّض له إقليم كوردستان، أصدرت مديرية الدفاع المدني في أربيل عدة إرشادات تحذيرية للمواطنين، لحماية أنفسهم من العواصف والبرق والرعد.

ومن بين التعليمات التي أصدرتها المديرية: البحث عن مأوى بأقصى سرعة، عند حدوث عاصفة أو أمطار وعواصف رعدية.

إرشادات مديرية الدفاع المدني في أربيل:

أولاً، أفضل الملاجئ هي المباني المقاومة للصواعق.

ثانياً، تعتبر السيارة مأوى جيد لأنها تقوم بتفريغ الكهرباء من خلال المعدن.

ثالثًا، تجنب الملاجئ المشابهة لمحطات الحافلات والجسور وغيرها من الهياكل المماثلة.

رابعاً، الحذر من العواصف الرعدية قبل وبعد البدء.

خامساً، إذا لم تجد مأوى، فاجلس أو استلقِ.

سادساً، تجنب الأماكن المفتوحة وخاصة المناطق الجبلية العالية والمباني أو الساحات الواسعة.

سابعاً، الابتعاد عن الأبراج والأماكن المرتفعة والأشجار الرطبة.

يأتي ذلك، بينما أعلن قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، أن 50 منزلاً فقط تأثّر بموجة الأمطار التي تعرضت لها محافظة أربيل خلال 24 ساعة الماضية.

وأكّد عبد الحميد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن موجة الأمطار كانت لها تأثير على أربيل، خاصةً في محيط القلعة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ كانت على أهبة الاستعداد لإنقاذ الأحياء المتضررة.

وأكّد عبد الحميد أن فرق المحافظة والبلدية ومؤسسة بارزاني الخيرية "تمكّنت من فتح المجاري المائية، وبالتالي تخفيف آثار الموجة الثانية من الأمطار صباح اليوم الجمعة".

وقال إن جميع فرق الطوارئ تستعد منذ عدة أيام للتعامل مع أي موقفٍ مفاجئ في ضوء التحذيرات الجوية.