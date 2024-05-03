"دانة" تعلن عودة إنتاج الغاز في كورمور لوضعه الطبيعي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة "دانة"، عن عودة إنتاج الغاز في حقل كورمور بقضاء جمجمال في السليمانية إلى وضعه الطبيعي.

وقالت الشركة الإماراتية العاملة في حقل كورمور، من خلال بيانٍ لها، إن إنتاج الغاز المسال وصل لأكثر من 500 مليون قدم مكعب.

وذكر البيان، أن استئناف شركة دانة عملها بإنتاج الغاز، جاء تزامناً مع إعلان حكومتي (الإقليم والاتحادية) الالتزام بالحفاظ على أمن وسلامة حقل كورمور.

وشددت الشركة على التزامها بالحفاظ على أقصى درجات السلامة للعاملين في حقل كورمور، مؤكدةً أنها ستواصل دعم عملية توليد الكهرباء في إقليم كوردستان.

وفي الـ 26 أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، لهجومٍ إرهابي من طائرةٍ مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الهجوم الإرهابي على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجا واط.

حقل كورمور:

يعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

يقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

تشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

ينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

ينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.