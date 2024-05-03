حسين: لم يُعاقَب أي شخص في كوردستان بسبب حرية التعبير

أربيل (كوردستان 24)- قالت خبيرة الإعلام ورئيسة الدفاع عن حقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان، نَزاكَت حسين، إن قانون الصحافة في إقليم كوردستان منح الحرية للصحفيين بشرط احترام المبادئ والقيم.

وأكّدت حسين خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، على عدم وجود رقابة أو ضغوط مسبقة على وسائل الإعلام والصحافة في إقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن محاكم الإقليم لم تصدر أحكاماً بمعاقبة أو سجن أياً من مواطني كوردستان في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأضافت رئيسة الدفاع عن حقوق الصحفيين أن ما يجري في مجال حرية الصحافة في كوردستان يقع ضمن إطار النظرية الليبرالية التي تعطي قدراً كبيراً لحرية التعبير.