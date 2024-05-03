الأمطار الغزيرة تستمر بالهطول في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يشهد معظم أنحاء إقليم كوردستان، خلال فترة العصر من يوم الجمعة، أمطاراً غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، بحسب ما ذكرته المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الإقليم.

وتشير التوقعات الجوية إلى أن الأجواء ستكون غائمة مترافقة مع أمطارٍ متوسطة وتشتد في أوقات الظهيرة وبعدها، حيث يكون التأثير قوياً خلال ساعات الليل ضمن محافظات السليمانية وحلبجة وكرميان.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يستمر تأثير الموجة في أغلب مناطق الإقليم، خاصةً في المناطق الجبلية بأربيل ودهوك وإدارة سوران المستقلة.

أما بالنسبة ليوم غد السبت، فتشير توقعات الطقس بهطول أمطارٍ غزيرة مصحوبةٍ بعواصف رعدية في معظم مناطق إقليم كوردستان، مع تراجع شدتها خلال ساعات الليل.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل 21 درجة مئوية

السليمانية 20 درجة مئوية

دهوك 21 درجة مئوية

زاخو 22 درجة مئوية

حلبجة 20 درجة مئوية

كركوك 25 درجة مئوية

سوران 19 درجة مئوية

حاجي عمران 13 درجة مئوية

كرميان 26 درجة مئوية