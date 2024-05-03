"أبيكور" ترحّب بتشكيل لجنةٍ مشتركة لاستئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان "أبيكور"، بتشكيل اللجنة المشتركة بين أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغينز، إن "أبيكور" ترحّب بالقرار الذي أعلنه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول تشكيل لجنةٍ مشتركة بين أربيل وبغداد، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي.

وقال كاغينز في بيانٍ له، اليوم الجمعة، إن جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان تنتظر إخطارها رسمياً، كي يتسنّى لها القيام بدورها في المفاوضات.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير النفط العراقي لكوردستان24، إنه سيتم إعادة تنشيط عملية إنتاج وتصدير النفط من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أكّد في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، أن وفد إقليم كوردستان والحكومة العراقية توصلا لاتفاقٍ لاستئناف تصدير نفط الإقليم، لكن لم يدخل حيّز التنفيذ، ولا يوجد أي عذر لعدم الاستئناف.

وكان الخبير في شأن الطاقة، شهريار شيخلر، أكّد أن تركيا وإقليم كوردستان وشركات النفط "لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف تصدير نفط كوردستان".

مشيراً خلال مقابلةٍ سابقة على شاشة كوردستان 24، إلى أن الجهات الثلاث آنفة الذكر "نفّذت كل شيء من جانبها، والكرة باتت في ملعب الحكومة العراقية".