سیاسة

محلل سياسي: "الديمقراطي الكوردستاني" يعتبر نفسه مسؤولاً عن الديمقراطية في كوردستان والعراق

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الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي جواس حسن
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي جواس حسن
کوردستان أستاذ الجامعي محلل سياسي جواس حسن الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، جواس حسن، اليوم الجمعة، ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كوردستان ووفقاً للمعايير الدولية، مشدداً على عدم امكانية فصل الانتخابات عن الديمقراطية.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال جواس حسن إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة الرئيس بارزاني، كان أول طرف كوردستاني يدعو إلى إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان بعد انتفاضة آذار في عام 1991.

وأكد أن التاريخ يشهد بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائماً على استعداد للمشاركة في الانتخابات والمبادر بإجرائها.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر الانتخابات مسألةً جوهرية للديمقراطية، ويتعامل معها على هذا الأساس.

ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه مسؤولاً عن العملية الديمقراطية في إقليم كوردستان والعراق، ومن هذا المنطلق يدعو إلى إجراء انتخابات حرة.

في 18 آذار مارس 2024، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعليق مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في 10 حزيران يونيو المقبل، بسبب تأجيلها مراراً من قبل المحكمة الاتحادية، نتيجة لشكاوى من أطراف كوردية حول قانون الانتخابات.

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