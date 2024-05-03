مصرع أربعة أشخاص من متسلقي الجبال في محافظة السليمانية نتيجة الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد أحد أفراد مجموعة "سەگرمە" لتسلق الجبال لـ كوردستان24، اليوم الجمعة، بأن أربعة من زملائه في المجموعة لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت قضاء قرداغ في محافظة السليمانية.

بعد ذلك، تم إبلاغ فرق الدفاع المدني باختفاء أربعة من متسلقي الجبال، حيث عُثر على جثث المتسلقين الأربعة من قِبل فِرق الإنقاذ وتم إرسالها إلى الطب الشرعي.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية، آرام علي، بأن فِرقهم عثرت على جثث أربعة أشخاص في حادثة قرداغ، حيث تبيّن أنهم جميعاً أعضاء في مجموعة متسلقي الجبال، بعد أن جرفتهم السيول.

وأوضح آرام علي أن العدد الكلي لأفراد مجموعة متسلقي الجبال بلغ 12 شخصاً، حيث غرق أربعة منهم وتم العثور على جثثهم، بينما نجى البقية سالمين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائممقام قرداغ، رؤوف كمال، في تصريح صحفي، أن مجموعة من متسلقي الجبال في السليمانية نظموا رحلة إلى منطقة تقع بين قريتي بلخه وآوسبي في قرداغ اليوم.

وأشار إلى أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة جرفت أربعة منهم، مشيراً إلى وفاة أحد متسلقي الجبال، بينما كان الثلاثة الآخرون لا يزالون على قيد الحياة في ذلك الوقت، وأوضح أن الفرق المتخصصة في الإنقاذ كانت في طريقها إلى الموقع لإنقاذ العالقين.

ومنذ بداية شهر أيار مايو الماضي، يتعرض إقليم كوردستان لموجة من الأمطار الغزيرة، حيث سجل قضاء قرداغ وحده هطول 67 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.