أربيل تؤكد جاهزية جميع الفرق للتعامل مع أي حالة طارئة.. وتوفر خطاً ساخناً لخدمة المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- جدد مدير خدمات البيئة في أربيل ژیار جلال، اليوم الجمعة، تأكيده على جاهزية فرقهم لمواجهة تأثير الأمطار المتوقعة، وحث المواطنين على عدم التخلص من القمامة في المجاري الصحية لضمان سلامتهم ونظافة البيئة.

وقال ژیار جلال في مقابلة مع كوردستان24، إنه عند وصول أي موجة أمطار غزيرة، يتم وضع كافة الفرق في حالة التأهب، مع تثبيت المعدات في المناطق الضعيفة.

وأشار إلى أنه في حال غمرت المياه أي منزل، يقوم فريق الإنقاذ بالتدخل لمساعدة السكان وتنظيف المنازل، مؤكداً أن نقاط الضعف في أربيل تقل تدريجياً عاماً بعد عام بفضل خطط حكومة إقليم كردستان.

وأوضح أنه تم نشر عدد من الأرقام على منصات التواصل الاجتماعي لفرق الخدمات، قبل عدة أيام، بهدف تقديم المساعدة للأحياء والمنازل المعرضة لخطر الفيضانات.

ولفت إلى أن رقم الخط الساخن لمديرية خدمات البيئة في أربيل هو (07511624550)، حيث يستقبل الاتصالات على مدار 24 ساعة، ويُمكن لأي مواطن بحاجة إلى المساعدة التواصل عبر هذا الرقم.

وأضاف قائلاً: في حال استمرار موجة الأمطار، ستظل جميع الفرق في الخدمة ولن تعود إلى منازلها، لافتاً إلى عدم وقوع أي ضحايا هذا العام بسبب تجمع المياه، حيث اقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط.

وفيما يلي بعض تعليمات مديرية الدفاع المدني في أربيل:

أولاً: أفضل الملاجئ هي المباني المقاومة للصواعق.

ثانياً: تعتبر السيارة مأوى جيداً لأنها تقوم بتفريغ الكهرباء من خلال المعدن.

ثالثًا: تجنب الملاجئ المشابهة لمحطات الحافلات والجسور وغيرها من الهياكل المماثلة.

رابعاً: الحذر من العواصف الرعدية قبل وبعد بدئها.

خامساً: إذا لم تعثر على مأوىً، فاجلس أو استلقِ.

سادساً: تجنب الأماكن المفتوحة وخاصة المناطق الجبلية العالية والمباني أو الساحات الواسعة.

سابعاً: الابتعاد عن الأبراج والأماكن المرتفعة والأشجار الرطبة.