رئيس إقليم كوردستان يعزي عوائل متسلقي الجبال الأربعة

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، ذوي وعوائل متسلقي الجبال الأربعة الذين لقوا حتفهم اليوم، بعدما جرفتهم سيول الأمطار في قضاء قرداغ بمحافظة السليمانية.

وفي بيانه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن "تعازيه ومواساته العميقة لعائلات وأقارب ورفاق متسلقي الجبال الأربعة الذين فارقوا الحياة اليوم في حادث مؤسف في قضاء قرداغ بالسليمانية، مؤكداً تضامنه وتعاطفه معهم".

وأضاف رئيس إقليم كوردستان: "أسأل الله عز وجل أن يتغمد أرواح المتوفين بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وتابع بالقول: "خلال الأيام التي تكون فيها الظروف الجوية سيئة والأحوال الجوية غير مناسبة، ينبغي على الجميع أن يكونوا حذرين ويتبعوا التعليمات والإرشادات التوعوية التي تصدرها الجهات المختصة، ويتخذوا الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والمأساوية، وضمان السلامة للجميع".

واليوم الجمعة، تسببت الفيضانات قرب قرية آوسبي في قضاء قرداغ بمحافظة السليمانية في وفاة أربعة من متسلقي للجبال، بعد أن جرفتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال رحلتهم إلى منطقة تقع بين قريتي بلخه وآوسبي.