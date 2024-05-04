جماعة حقوقية في بريطانيا تطعن قانونياً بترحيل المهاجرين إلى رواندا

أربيل (كوردستان 24)- قدّمت جماعةٌ حقوقية تطلق على نفسها "مساعدة طالبي اللجوء المدافعة عن حقوق الإنسان"، طعناً قانونياً ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقالت الجماعة إنها قدمت طعناً قانونياً ضد سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة، وفق ما نقلته رويترز.

ووافق البرلمان البريطاني، أبريل نيسان الماضي، على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا دون تصاريح بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون.

وذكرت المنظمة أن وثيقة الحكومة المتعلقة بالسلامة في رواندا التي نُشرت في 29 نيسان والتي تنص على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، أليسون بيك أب، "اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا وتشمل (حالات) تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها".