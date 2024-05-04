جامعات أميركية تبدأ بالخضوع لبعض مطالب المحتجين

أربيل (كوردستان 24)- بدأت جامعات في الولايات المتحدة الأميركية بالخضوع لبعض مطالب الطلبة المحتجين الداعمين لفلسطين بعد اعتصامات استمرت عدة أيام.

وتوصّلت جامعة كاليفورنيا "ريفرسايد" لاتفاق مع المحتجين لإنهاء اعتصامهم مساء اليوم السبت، وفق ما أكدته قناة "CNN" الأميركية.

موضحةً أن "الاتفاق يتضمن تعهد إدارة الجامعة بالشفافية والإفصاح عن الاستثمارات وبرامج التعاون الأكاديمي مع الخارج".

من جانبها، ألغت جامعة "فيرمونت" خطاباً للمندوبة الأميركية بالأمم المتحدة توماس جرينفيلد استجابة لمطالب الطلبة المحتجين، بحسب ما أعلنت شبكة "NBC" الأميركية.

ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية، رغم فض الاعتصام عدة مرات بجامعات ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، فيما تتواصل الاعتصامات بعدد منها، رفضاً للحرب على غزة.

وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أميركية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة "فوكس نيوز" إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.

وكان رد فعل السلطات الأميركية قاسياً مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأميركية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات.