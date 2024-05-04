الحوثي: بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة رابعة من التصعيد ضد إسرائيل، باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

يأتي ذلك، بحسب يحيى سريع، في إطار ما سمّاها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، قائلاً: سيبدأ هذا الأمر بأثر فوري "في أية منطقة تطالها أيدينا"، بحسب رويترز.

مشيراً في الوقت ذاته، بأن جماعة الحوثي "ستفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول" للموانئ الإسرائيلية من أية جنسية كانت"؛ حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، "وبغض النظر عن وجهتها".

وتشن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في مضيق باب المندب وخليج عدن، ادعاء دعمها للفلسطينيين.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار رحلاتها إلى طرق أطول وأعلى تكلفة حول جنوب أفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، أن قواتها دمّرت ثلاث طائراتٍ مسيّرة بعد الاشتباك معها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

واعتبرت سنتكوم في بيانٍ عبر منصة (إكس X)، تلك المسيرات "تهديداً وشيكاً" للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.