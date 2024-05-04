بلينكن: الهجوم على رفح يتجاوز حدود المقبول

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن حركة حماس هي العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار مع إسرائيل.

وقال بلينكن خلال مشاركته في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، "ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلاً قبول الإجابة بـ نعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس.

وجدد بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

ولفت إلى أنه في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول.

وأشار بلينكن إلى صعوبات في التفاوض مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية ولا تدخل في محادثات مباشرة معها.

وقال إن قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، "يعيشون بالطبع خارج غزة".

وتابع أن صانعي القرار في نهاية المطاف "هم أولئك الموجودون في غزة نفسها والذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم".

يأتي ذلك، في وقتٍ يؤكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي في خطته لشن هجوم بري على رفح، المدينة المكتظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع ، أيا كانت نتيجة المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحذرت إدارة بايدن مراراً الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح حيث لجأ حوالى 1.4مليون فلسطيني هرباً من الحرب.