صحة وبیئة

الأمطار تستمر بالهطول في معظم مناطق إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت دائرة الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، توقعاتها الجوية خلال 48 ساعة المقبلة، وقالت إن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ستغطي معظم أجزاء إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون شمالية شرقية ودرجات الحرارة تكون منخفضة في عموم مناطق إقليم كوردستان.

أما حال الطقس ليوم غدٍ الأحد 5 مايو 2024، فستكون السماء غائمة جزئياً وغائمة مع احتمال هطول أمطار غزيرة في بعض الأوقات والأماكن مع تفاوت كمياتها، حيث تكون الكميات أكبر في المناطق الجبلية عن وسط المدن.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة في إقليم كوردستان:

أربيل 25 درجة مئوية 

السليمانية 21 درجة مئوية 

دهوك 23 درجة مئوية  

كركوك 26 درجة مئوية 

حلبجة 24 درجة مئوية 

زاخو 23درجة مئوية 

سوران 20 درجة مئوية 

حاجي عمران 15 درجة مئوية 

كرميان 29 درجة مئوية 

 

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