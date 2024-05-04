وفد مجلس الشيوخ: واشنطن تولي أهمية لعلاقاتها مع إقليم كوردستان كحليف

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني صباح اليوم (السبت، 4 أيار 2024)، وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي، ضم السيناتوريّن جوني إيرنتس وتيد باد وعددٍ من مرافقيهما.

ونوقش خلال الاجتماع، تطوير علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، ومشاكل أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع العامة للعراق وإقليم كوردستان.

وأكد الوفد استمرار دعم أميركا للعراق وإقليم كوردستان، وأشار إلى أن واشنطن تنظر إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان بصفته حليفاً مهماً لها، وأشاد الوفد بدور قوات البيشمركة في هزيمة داعش وحماية أمن واستقرار العراق.

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير للدعم المتواصل من مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركي للعراق وإقليم كوردستان.

مؤكداً على رغبة العراق وإقليم كوردستان في توطيد التعاون المشترك والعلاقات مع الولايات المتحدة.

مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضرته السفيرة الأميركية في العراق والقنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان.