ريال مدريد يؤكّد رحيل أبرز نجومه مع نهاية موسم 2024

أربيل (كوردستان 24)- بات نادي ريال مدريد يعرف أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات الصيفية فابريزيو رومانو، فإن قائد ومدافع ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، قد تأكد رحيله عن صفوف الملكي، وفق موقع كورة.

وأبلغ ناتشو ريال مدريد قبل أيام إدارة النادي بنيته في الرحيل، وأصبح الأمر محسومًا بنهاية الموسم لتنتهي مسيرة المدافع الإسباني في قلعة "سانتياجو برنابيو".

ويلعب ناتشو مع الفريق الأول لنادي ريال مدريد منذ عام 2012، وخاص مع الفريق 357 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 9 أخرى.

⚪️⤵️ Nacho will leave Real Madrid as free agent at the end of the current season, as expected. https://t.co/WZbDlD5Ft7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024

وحصد الإسباني العديد من الألقاب مع ريال مدريد وأبرزها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب كأس العالم للأندية، 3 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي.

ولكن بحسب رومانو لا يريد ناتشو الاستمرار في أوروبا بالموسم المقبل لأنه لا يفضل مواجهة ريال مدريد في المستقبل، رغم وجود اهتمام من قبل إنتر ميلان.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أفادت أن ناتشو قد يرحل إلى الدوري الأمريكي وهي الوجهة المفضلة رغم وجود عروض من السعودية لكن اللاعب لا يفكر في الأموال.