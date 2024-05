ريال مدريد يؤكّد رحيل أبرز نجومه مع نهاية موسم 2024

أربيل (كوردستان 24)- بات نادي ريال مدريد يعرف أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات الصيفية فابريزيو رومانو، فإن قائد ومدافع ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، قد تأكد رحيله عن صفوف الملكي، وفق موقع كورة.

وأبلغ ناتشو ريال مدريد قبل أيام إدارة النادي بنيته في الرحيل، وأصبح الأمر محسومًا بنهاية الموسم لتنتهي مسيرة المدافع الإسباني في قلعة "سانتياجو برنابيو".

ويلعب ناتشو مع الفريق الأول لنادي ريال مدريد منذ عام 2012، وخاص مع الفريق 357 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 9 أخرى.

