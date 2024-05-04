رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 4 أيار (مايو) 2024، وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي ضمّ السيناتورين تيد بود، وجوني إيرنست.

وجرى في الاجتماع، الذي حضرته السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي والقنصل العام الأميركي لدى الإقليم مارك سترو، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في العراق، وأهمية صون الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.

وجدد وفد مجلس الشيوخ الأميركي دعمه لأمن إقليم كوردستان واستقراره.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل، ولا سيما مساندتها للبيشمركة.

كما شدد على ضرورة معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى أحكام الدستور والاتفاقيات الموقعة، فضلاً عن احترام مبادئ النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

في سياق آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان ملف انتخابات برلمان كوردستان، وفي هذا الصدد جرى التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة وشفافة وعادلة تضمن مشاركة جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات.