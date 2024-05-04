رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الفلبين الجديد لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 4 أيار (مايو) 2024، سفير الفلبين الجديد لدى العراق تشارلي باكانا مانانغان.

وفي مستهل اللقاء، عبّر رئيس الحكومة عن تهانيه للسفير الجديد بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه، كذلك أكد حرص حكومة الإقليم على توفير كل ما يلزم للسفير لضمان نجاحه في عمله.

من جانبه، أعرب السفير مانانغان عن امتنانه العميق لحكومة إقليم كوردستان على دعمها المتواصل، وأكد على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإقليم.