جميل أبو بكر: التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التأمين

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير عام التأمين في وزراة المالية بحكومة إقليم كوردستان، أن التشكيلة الحكومية التاسعة، أولت اهتماماً كبيراً للقطاع.

وقال أبو بكر، لـ كوردستان24، اليوم السبت 4 نيسان 2024، إن "التشكيلة الحكومية التاسعة، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التأمين، وبعد 2020، طرأت تغييرات كبيرة على عملنا".

وأضاف: "نشرف بأنفسنا على سير العمل في الشركات العاملة بقطاع التأمين، سواءً الموجود هنا، أو تلك التي لديها أفرعاً في الإقليم".

وتابع: "لدينا 8 شركات محلية، مقراتها موجودة داخل أربيل، ولدينا شركتان، تتواجد مقراتهما في السليمانية، وشركتان تابعتان لوزارة المالية في العراق، ولديها فرعان في السليمانية وأربيل، ما يعني أنه لدينا اجمالاً 16 شركة تأمين في إقليم كوردستان".

وأردف: "الناس ليسوا على دراية كافية بالتأمين، لأنه إذا نظرنا إلى الدول المجاورة، فجميعهم لديهم شركات تأمين، وهناك عدة أنواع، يمكن أن تكون عامة أو خاصة أو مشتركة، ولكن إذا كان الوضع الأمني ​​والسياسي مستقراً فسيكون هناك المزيد الشركات وبموجب المبادئ التوجيهية العراقية الجديدة، يجب أن يكون رأس مال كل شركة تأمين 15 مليار دينار".