اقتصاد

صباح صبحي: أنقرة تطالب بتعويض قدره 25 مليون دولار نتيجة تعليق صادرات النفط

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عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي صباح صبحي
عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي صباح صبحي
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أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي صباح صبحي، اليوم السبت، أن بغداد تماطل في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى مطالبة الحكومة التركية بتعويض قدره 25 مليون دولار عن تعليق التصدير.

ومن المقرر أن تشكل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لجنتين، لاتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

اللجنتان المشتركتان ستناقشان آليات استئناف تصدير النفط، وستعملان على التوصل إلى اتفاق مشترك من الناحية الفنية لاستئناف عمليات التصدير.

وبهذا الصدد قال صباح صبحي في مقابلة مع كوردستان24، إنه حتى الآن لم يتم التوافق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تحديد تكلفة استخراج وإنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم، مشيراً إلى استمرار المباحثات لمعالجة هذه المسألة.

وأوضح أن قانون الموازنة الاتحادية قد حدد قيمة ستة دولارات لكل برميل نفط يتم استخراجه من إقليم كوردستان، وهذا المبلغ منخفض للغاية، مبيناً أن حكومة إقليم كوردستان والشركات طالبت بزيادة هذا المبلغ إلى 26 دولاراً.

وأشار إلى أن الحكومة التركية تُطالب الحكومة الاتحادية بتعويض قدره 25 مليون دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وشدد على أن الحكومة الاتحادية تُماطل في مسألة استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، موضحاً أن الشركات العالمية تسعى لاستئناف التصدير، لكن الحكومة الاتحادية ليست جادة بما فيه الكفاية.

يأتي هذا في ظل تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان لأكثر من 13 شهراً، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 14 مليار دولار للعراق نتيجة تعليق عمليات التصدير.

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