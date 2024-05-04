سیاسة

خالد الدبوني: السنة لم يتفقوا بعد على منصب رئاسة مجلس النواب

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العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم حزب متحدون، خالد الدبوني، أن السنة لا يريدون حسم منصب رئاسة مجلس النواب.

وقال الدبوني لـ كوردستان24، اليوم السبت 4 نيسان 2024، إن "الرئيس بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، حاولا تقريب وجهات النظر بين الأطراف السنية، لحسم منصب رئيس مجلس النواب".

وأضاف: "الأطراف السنية لا يريدون حسم منصب رئيس مجلس النواب"، مشيراً إلى أن الدول المجاورة لا تعير اهتماماً لحسم ذلك الملف معتبرين إياه شأناً داخلياً".

وكان قيادي، عن الإطار التنسيقي، كشف عن هوية المرشح الأوفر حظاً لتسنم منصب رئاسة مجلس النواب العراقي.

 ويجتمع الاثنين 29 نيسان 2024، الإطار التنسيقي من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن منصب رئيس البرلمان.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، من المرجح أن يتم انتخاب سليم مطر عيساوي، المرشح عن ائتلاف السيادة رئيساً جديداً لمجلس النواب العراقي.

من جهته، أعلن النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، (17 نيسان 2024)، انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب فضلاً عن انسحابه من تحالف "تقدم" الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازياً ذلك إلى "اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة".

 

 

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