أحمد هوشيار: تسيير 75 رحلة يومياً عبر مطار أربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، اليوم السبت، عن تسيير 75 رحلة يومياً عبر 19 شركة طيران في مطار أربيل الدولي.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال أحمد هوشيار إنه تم إجراء جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال السياح في الموسم السياحي الصيفي، الذي من المقرر بدؤه في الـ 15 من الشهر الحالي.

وأشار مدير مطار أربيل إلى توقعات بارتفاع عدد الرحلات إلى أكثر من 105 رحلة يومياً خلال هذا الموسم.

وأوضح أحمد هوشيار أنه تم الانتهاء من نسبة تتراوح بين 75 إلى 80% من أعمال بناء الصالة الجديدة للشحن في المطار.

يُذكر أنه عند الانتهاء من بناء الصالة الجديدة للشحن في المطار، ستصل طاقته الاستيعابية إلى 4000 طن.