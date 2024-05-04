رئيس إقليم كوردستان يزور طهران غداً الأحد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يقوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم غد الأحد (5 أيار مايو 2024)، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين في البلاد.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن نيجيرفان بارزاني سيزور طهران، ويلتقي بكبار المسؤولين في البلاد، لأجل تعزيز العلاقات الثنائية بين أربيل وطهران.

وفي السابق أيضاً زار نيجيرفان بارزاني الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما كان رئيساً لحكومة إقليم كوردستان، وفيما بعد عندما أصبح رئيساً للإقليم.

هذا وتحدثت بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن الزيارة المرتقبة لرئيس إقليم كوردستان إلى العاصمة الإيرانية طهران.