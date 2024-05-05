ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه

أربيل (كوردستان 24)- ضمِن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0، وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4، السبت.

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

على ملعب "سانتياغو برنابيو"، يدين ريال مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي المغربي ابراهيم عبد القادر دياز الذي افتتح التسجيل (51)، وصنع الهدف الثاني للبديل الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام (68)، قبل أن يختم خوسيلو المهرجان (90+3).

وهو الفوز السابع توالياً لريال مدريد في الدوري والسابع والعشرين هذا الموسم.

ورفع الفريق الملكي معنويات لاعبيه قبل استضافتهم بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (2-2 ذهاباً في ميونيخ)، ولذلك أراح مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تسعة لاعبين أساسيين هم حارس مرماه الأوكراني أندري لونين وبيلينغهام والبرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو والألمانيان توني كروس وأنتوينو روديغر والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسيان أوريليان تشواميني وفيرلان ميندي.

وقال أنشيلوتي لقناة النادي: لقد ارتكبنا أخطاء قليلة ونستحق الأفضلية في إشارة إلى خسارة ناديه مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم واستقبال شباكه 22 هدفاً فقط.

وأضاف: لدينا فرصة كبيرة للعب في نهائي آخر وليس هناك حافز أفضل من ذلك" في إشارة إلى المسابقة القارية العريقة، مؤكداً "إنها فرصة لإنهاء موسم كان مذهلاً سلفاً.