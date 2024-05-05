شي جين بينغ يصل إلى فرنسا في أول جولة أوروبية له منذ 2019

أربيل (كوردستان 24)- يصل شي جين بينغ الأحد إلى باريس حيث يعتزم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى "المعاملة بالمثل" في حقل التجارة والبحث عن حل للحرب في أوكرانيا فيما يواصل الرئيس الصيني إظهار دعمه لروسيا.

ومن المقرر أن يكون في استقباله حوالى الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش) رئيس الوزراء غابرييل أتال في مطار أورلي في باريس.

ويعقد شي جين بينغ الذي يحتفل بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع ماكرون الذي أجرى مشاورات مسبقاً مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

صباحاً، تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين الفرنسي والصيني في قصر الإليزيه في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية.

بعد الظهر، يُنظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني بحفاوة بالغة في قصر ليزانفاليد. وقبل مأدبة في الإليزيه، يلتقي ماكرون وشي وجهاً لوجه في اجتماع طابعه سياسي، ثم يتحدثان أمام الصحافة.

ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يطلب من الصينيين دعم "هدنة أولمبية" لتعليق "كل" النزاعات خلال دورة ألعاب باريس هذا الصيف.

ومن الأربعاء إلى الجمعة، يسافر شي إلى صربيا والمجر.

المصدر: AFP