حماس ترفض الهدنة مع إسرائيل دون وقفٍ دائم للحرب

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مسؤول كبير في حماس الفلسطينية، أنّ الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال" على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة "وقفاً دائما للحرب".

واستؤنفت في القاهرة السبت المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ قرابة سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على خلفية اتّهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه إنّ "الكيان يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه دون ربط ذلك بإنهاء العدوان على غزة"، وفق فرانس برس.

وأكّد أنّ "حماس لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقفاً دائما للحرب على غزة".

متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنّه "يعرقل شخصيا" جهود التوصل لاتفاق هدنة وذلك لما اعتبر أنها "حسابات شخصية".

وتابع المسؤول أنّ تعنت إسرائيل "قد يعطّل المفاوضات ونتانياهو يتحمل كامل المسؤولية" عن فشلها.

وأفاد بأنّ "حماس طلبت أن يتضمن الاتفاق نصاً واضحاً وصريحاً يقول "الاتفاق على وقف كلّي ودائم لإطلاق النار".

مشيراً إلى أنّ "إسرائيل ترفض هذه النقطة حتى الآن".

وتابع "نحن حريصون على التوصل لاتفاق لكن ليس بأي ثمن"، مشدداً على أنّه "لن يكون هناك اتفاق دون وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة".

وكان نتانياهو أكّد الثلثاء أنّ الجيش الإسرائيلي سيشنّ هجوماً برياً في رفح "مع أو من دون" هدنة مع حركة حماس في غزة.

وصرّح بأنّ "فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة".

وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل للعدول عن قرارها اجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظّة بأكثر من 1,5 مليون فلسطيني.

وقال المسؤول في حماس "نؤكد أن اجتياح رفح لن يكون نزهة، وسيدفع الاحتلال ثمنا غاليا لأي مغامرة قد يقدم عليها، وسيمنى بالفشل".