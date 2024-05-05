سیاسة

بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني.. أربيل تحتضن ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تنطلق فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني في مدينة أربيل، اليوم الأحد (5 أيار مايو 2024)، الساعة العاشرة صباحاً، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويعقد الملتقى تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التنمية المستدامة"، وتشارك فيه جامعات المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كوردستان، بهدف تعزيز التنسيق والتطوير الأكاديمي والعلمي بين جامعات الأردن وكوردستان.

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