ماكرون يشدّد على استمرار الحوار مع روسيا

أربيل (كوردستان 24)- شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، على ضرور استمرار الحوار مع روسيا، والمضي قدماً في سياسة"الغموض الاستراتيجي" معها.

وقال ماكرون في حوار مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية: نفعل الشيء الصحيح بترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع روسيا، وبغير ذلك، فإننا سنكون قد تخلينا عن النظام الدولي علاوة على السلام والأمن.

جاء ذلك بعد أن قال ماكرون في أواخر أبريل الماضي، في حديث بجامعة السوربون في باريس، إن على أوروبا أن تكون مستعدة لبناء علاقات مع روسيا في أعقاب انتهاء الصراع الأوكراني.

وتحدث ماكرون أيضاً عن التهديد الروسي لأوروبا، قائلاً: إذا تحدثنا عن أوكرانيا، فإن سلامة الأوروبيين على المحك لأن هذا البلد يوجد على بعد حوالي 1500 كيلومتر من حدودنا.

وأضاف "إذا فازت روسيا، فلن يستغرق الأمر سوى ثانية واحدة حتى لا يكون هناك أمن لرومانيا، أو بولندا، أو ليتوانيا، أو بلدنا".

منوّهاً في الوقت ذاته، إلى أن قوة الصواريخ الباليستية الروسية ومداها "يعرضنا جميعاً للخطر".