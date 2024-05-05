الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري في حركة الجهاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال مسؤول عسكري بارز في حركة الجهاد الفلسطينية، بعد استهداف شقة كان يتواجد بها في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "تمكن من تصفية أيمن زعرب أحد قادة لواء رفح في حركة الجهاد، الذي كان ممن تولوا قيادة الهجوم في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأضاف "في عملية قادتها فرقة غزة مع هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتصفية أيمن زعرب، وهو من مسؤولي حركة الجهاد في قطاع غزة، والذي كان قد تولى قيادة وتوجيه عدة هجمات".

وتابع أنه "قاد شخصياً خلال السنوات الماضية عدة محاولات اقتحام نحو الأراضي الإسرائيلية، وكان مسؤولاً عن الهجوم الذي شنه عناصر وحدة النخبة التابعة للحركة على قرية وموقع صوفا يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأشار إلى مقتل اثنين آخرين من عناصر حركة الجهاد كانا بمعية زعرب في الشقة السكنية التي كان يتواجد فيها.