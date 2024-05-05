بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان.. انطلاق ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني

أربيل ( كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت في العاصمة أربيل، اليوم الأحد 5 أيار 2024، فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني.

ويعقد الملتقى تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التنمية المستدامة"، وتشارك فيه 75 جامعة ومؤسسة علمية من المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كوردستان، بهدف تعزيز التنسيق والتطوير الأكاديمي والعلمي بين جامعات الأردن وكوردستان.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاح الملتقى، إنه "لا يمكن بلوغ مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة إنسانياً ومادياً دون وجود بيئة آمنة ومستقرة وإدارة ذكية وعلمية ومبتكرة تواكب التطور وتستشرف المستقبل".

وأضاف أنه "من دواعي السعادة أن تربطنا علاقات وديّة وطويلة الأمد مع المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وقف دوماً إلى جانب إقليم كوردستان ودعمه في مختلف المراحل".

وتابع قائلاً: "يعدّ الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أهمّ أولويات عملنا، ونسعى لجعل جامعاتنا ومراكزنا الأكاديمية تواكب التطور العصري المتسارع، ممّا يسهم في ازدهار بنيتنا التحتية الاقتصادية".